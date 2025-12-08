ВАКС призначив помічнику депутатки Скороход заставу 1,5 млн гривень

Новини

Вищий антикорупційний суд призначив помічнику депутатки Скороход заставу 1,5 мільйона гривень.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у фейсбуку.

Разом з депутаткою та ще одним фігурантом помічника підозрюють у продажі зняття санкцій Ради національної безпеки і оборони України за $250 тисяч.

Його викрили на підбуренні до отримання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії конкурента.

Підозрюваному заборонили виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду. Також його зобовʼязали повідомляти про зміну проживання та роботи, носити електронний браслет, не спілкуватися зі своїми спільниками тощо.

Справа Анни Скороход

5 грудня правоохоронці викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Її імені не повідомляли, але за даними джерела «Бабеля», це нардепка від групи «За майбутнє» Анна Скороход.

Сама депутатка підтвердила обшуки та назвала це «прямим тиском на опозицію» і спробою заблокувати її політичну діяльність. Опісля вона звинуватила правоохоронців у публікації «фейкових фото» з обшуків, а представників НАБУ назвала «брехунами».

Скороход ввійшла до Верховної Ради у 2019 році як представниця партії «Слуга народу».

Того ж року вона звинуватила свою фракцію в тому, що через небажання підтримати закон про ринок землі затримали її чоловіка. Мова про Олексія Алякіна — російського банкіра, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

Через цей конфлікт у листопаді 2019 року Скороход виключили з фракції «Слуга народу». У липні 2020 року вона долучилась до депутатської групи «За майбутнє».