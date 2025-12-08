Новини

Зеленський провів пресконференцію: розповідав про кандидатів на голову ОП, мирні перемовини й не тільки

Анастасія Зайкова
Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський провів розмову з журналістами. Він говорив про кандидатури на посаду нового очільника Офісу Президента, американський мирний план та відповів на запитання «Бабеля».

Зеленський дав відповіді на запитання журналістів у літаку після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні.

Зеленський сказав, кого розглядає на посаду нового очільника Офісу президента

Територіальні поступки

Американський мирний план

Заморожені російські активи та постачання зброї через PURL

Зустріч Зеленського з президентом Польщі Навроцьким

Китай та війна Росії проти України