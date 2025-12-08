Зеленський провів пресконференцію: розповідав про кандидатів на голову ОП, мирні перемовини й не тільки

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський провів розмову з журналістами. Він говорив про кандидатури на посаду нового очільника Офісу Президента, американський мирний план та відповів на запитання «Бабеля».

Зеленський дав відповіді на запитання журналістів у літаку після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні.

Зеленський сказав, кого розглядає на посаду нового очільника Офісу президента

Серед варіантів — міністр оборони України Денис Шмигаль, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільник ГУР Кирило Буданов. Також розглядаються кандидатури заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці та заступника керівника ОП Павла Паліси.

За словами президента, рішення ускладнене тим, що треба думати, хто замінить цих людей на їхніх посадах. Також він сказав, що якщо рішення стосовно кандидата буде довго ухвалюватися, він зможе приймати рішення сам, без очільника ОП.

Територіальні поступки

На запитання «Бабеля» президент відповів, що Україна не має права «по Конституції, міжнародному і моральному праву» віддавати свої території. Також він розповів, що американці шукають компроміс між вимогами РФ, щоб Україна віддала території, та боротьбою України за них.

Американський мирний план

Зеленський розповів журналістам, що президент Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього «своє бачення», яке відрізняється від українського. Для України важливо «на яких засадах» війна закінчиться — щоб не було ризику повторного вторгнення.

Президент повідомив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 пунктів — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдений компроміс, питання де потрібно залучати європейські кошти та питання гарантій безпеки.

За словами президента, мирний план допрацюють — ймовірно, завтра він буде готовий і його відправлять американцям. Також він додав, що попросив премʼєрку Юлію Свириденко попрацювати над економічним блоком плану.

Заморожені російські активи та постачання зброї через PURL

Зеленський прокоментував можливість надання Україні позики коштом заморожених російських активів. Президент сказав, що Україна розраховує на транш, але не ясно, чи буде це репараційний кредит, чи якась альтернатива.

Президент вважає, що американці продовжать постачати зброю в Україну за програмою PURL — бо «вони заробляють гроші та це підходить їхній сучасній політиці». Зараз Україна закупає за PURL в основному засоби ППО. На рік за програмою потрібні $15 млрд. На цей рік зараз не вистачає $800 млн, хоча не вистачало $1,5 млрд: Нідерланди виділили ще $700 млн.

Зустріч Зеленського з президентом Польщі Навроцьким

Зеленський заявив журналістам, що «з задоволенням» готовий зустрітися з президентом Польщі Каролем Навроцьким, з яким вони не бачилися ще з інавгурації Навроцького у серпні. Він сказав, що запросив його до України по телефону і запропонував тому обрати дату.

Президент України отримував сигнал, що його запросив польський колега, але потрібно, щоб польська сторона назвала дату. Також очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський був присутній по відеозвʼязку на другій частині сьогоднішньої зустрічі в Лондоні.

