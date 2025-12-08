Сили оборони атакували низку обʼєктів росіян на окупованих територіях. Генштаб уточнив наслідки атаки на Темрюцький порт у РФ 5 грудня

Новини

Українські військові в ніч проти 8 грудня атакували обʼєкти росіян на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ідеться про склади боєприпасів, дронів і пально-мастильних матеріалів на Луганщині та біля Донецька.

Також вдарили по мобільній вогневій групі росіян і зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С1» у Донецькій області.

Масштаби збитків атак ще встановлюють.

Крім того, у Генштабі уточнили результати атаки на Темрюцький морський порт 5 грудня. Цей обʼєкт у Краснодарському краї РФ задіяний у забезпеченні російської армії — порт відвантажує контейнери, паливні, хімічні вантажі та інші типи товарів.

Від удару українських дронів там зайнялася потужна пожежа, згоріли 20 резервуарів — 70% від загальної кількості в порту.

Також досі палає наливна естакада скрапленого газу, де стоять майже 20 залізничних цистерн.