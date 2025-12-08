«Літаючій тарілці» на Либідській нібито погодили проєкт реставрації. Однак реставрацією назвати це важко

Новини

«Літаюча тарілка» на Либідській / Facebook

Органи охорони культурної спадщини погодили проєкт реставрації київської «літаючої тарілки» (частина будівлі Інституту науково-технічної експертизи та інформації) біля станції метро «Либідська». Роботи вже розпочали.

Про це повідомили на сторінці у Facebook, яка присвячена памʼятці. Її веде архітектор Віталій Молочко.

Паралельно реконструюють будівлі, які примикають до памʼятки, розташовані поруч і не мають статусу обʼєктів культурної спадщини (який «літаюча тарілка» отримала у 2020 році). Їх обʼєднують в єдиний просторовий ансамбль.

«Тарілка» має перетворитись на громадський простір. Там будуть концертна зала, сучасні STEAM-лабораторії, музей «Родовід» зі спадщиною Флоріана Юр’єва — архітектора, який побудував «тарілку».

У коментарях до посту думки про новий проєкт розділились. Його важко назвати реставрацією чи відновленням, скоріше це переробка. Наприклад, судячи зі світлин, усередині «тарілки» знищать панно, які прикрашають концертну залу.

«Важливо розуміти, що окрім того, що колір скління фасаду «Оушен моллу» не відповідає візуалізаціям і просто зʼїв обʼєм «тарілки», так ще і візуалізації інтерʼєрів не мають нічого спільного з реставрацією. За законом, основна мета реставрації — ЗБЕЖЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ», — написала архітекторка Ірина Оя.

«Флоріан Юр’єв був космічною людиною — художником, музикантом, мислителем. І «тарілка» завжди була про космос, світло, звук і простір, а не просто про бетон і форму. Тому ці візуалізації мені подобаються. Вони не виглядають чужими — навпаки, вони логічні для цього обʼєкта. Це спроба говорити з будівлею тією мовою, якою вона була задумана, але яку свого часу просто не могли реалізувати технічно», — пише в коментарях Тетяна Клад, яка називає себе архітекторкою.

На сторінці «Літаюча тарілка» на Либідській» відповідають, що автор будівлі Флоріан Юрʼєв брав участь у проєкті та погодив ключові рішення. Він помер у 2021 році, а офіційний план реставрації памʼятки досі не опублікували. Також чотири роки до сьогодні не була активна й сторінка про «тарілку» у Facebook — світлини і допис про реставрацію опублікували лише після новин, що з будівлі демонтували вікна.

Під дописом про реставрацію закрили коментарі, бо туди, за версією адміністрації групи, «залетіли найняті блогери, які вигадують і викривляють інформацію».