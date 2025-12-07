Війська РФ вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині
- Світлана Кравченко
-
kharkiv.name
Російські війська 7 грудня завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що розташоване на річці Сіверський Донець в Харківській області.
Про це повідомив голова Печенізької сільської військової адміністрації Олександр Гусаров.
Внаслідок удару станом на 12:00 рух греблею припинили. Інші деталі пообіцяли надати пізніше.
У коментарі «Суспільному» Гусаров повідомив, що по греблі вдарили ракетою. Минулося без постраждалих. Зараз фахівці вивчають ступінь пошкоджень.
Печенізьке водосховище є важливим джерелом водопостачання для Харкова. Воно розташоване в районі селища Печеніги в Чугуївському районі, що за 60 км від Харкова.
Росія вже била ракетами по греблі Печенізького водосховища у вересні 2022 року. Тоді була загроза підтоплення.