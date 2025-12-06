Через російський обстріл України Молдова відключила важливий енергоблок

Новини

Державне підприємство Молдови Moldelectrica відключило важливий енергоблок через російські атаки на Україну в ніч проти 6 грудня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні у Facebook.

У компанії пояснили, що внаслідок російських атак інтерконектори працюють на межі максимального навантаження. Через це країна звернулася по допомогу до Румунії.

За їхніми словами, це допомогло убезпечити роботу електроенергетичної системи на кілька годин та уникнути перезавантаження системи.

Компанія також закликала громадян економно споживати електроенергію, особливо в пікові години, щоб зменшити навантаження на мережу та мінімізувати ризик можливих відключень.

Росія вночі та вранці атакувала Україну півсотнею ракет і понад 600 дронами. Зокрема, на Одещині росіяни пошкодили об’єкт енергетики. Жертв і постраждалих немає, виникли перебої з електро- і теплопостачанням.

Це не перший такий випадок. Так, у листопаді 2022 року в Молдові вже були масові відключення електрики через ракетний удар РФ по Україні. Тоді проблеми зі світлом виникли одночасно в кількох районах країни. У серпні 2024 року інцидент повторився.