На кордоні між Пакистаном і Афганістаном сталися нові боєзіткнення після двох місяців тиші

Новини

На кордоні між Пакистаном і Афганістаном сталася перестрілка — перше серйозне загострення бойових дій після двох місяців відносного затишшя на кордоні.

Про це пише Associated Press.

У пакистанській поліції заявили, що стрілянина почалася з афганського боку: біля прикордонного переходу Чаман відкрили мінометний вогонь по території Пакистану. У відповідь пакистанські військові обстріляли район Спін-Болдак у провінції Кандагар.

Речник уряду «Талібану» Забіхулла Муджахід сказав, що афганські сили відповіли на попередні удари пакистанських військ по округу Спін-Болдак. Афганські прикордонники заявили, що відкрили вогонь після того, як пакистанські військові кинули гранату.

Зіткнення сталося наступного дня після того, як Пакистан оголосив про готовність дозволити місії ООН відправляти гуманітарну допомогу в Афганістан через переходи Чаман і Торхам. Вони залишалися закритими майже два місяці.

Що передувало

Пізно ввечері 11 жовтня сили афганського угруповання «Талібан» атакували прикордонні райони Пакистану. Там сталися перестрілки з використанням різних видів озброєння, зокрема артилерії.

Відповідальність за наступ узяв на себе так званий 201 армійський корпус талібських військових формувань. Сам «Талібан» заявив, що атака є нібито відповіддю на «порушення суверенітету» Афганістану пакистанськими військовими, бо незадовго до цього Пакистан завдав авіаудару по Кабулу.

Пакистан і Афганістан повідомили про загибель десятків військових з обох сторін під час запеклих боїв уздовж спільного кордону. Пакистан звинуватив Афганістан у тому, що в країні ховаються бойовики «Талібану», які нападають на пакистанську територію за підтримки Індії.

Делегація з Пакистану на зустрічі з представниками «Талібану» в столиці Катару Досі 19 жовтня підписала угоду про припинення вогню. Однак наприкінці листопада стало відомо, що Пакистан завдав авіаударів по трьох провінціях Афганістану, загинули щонайменше дев’ятеро дітей і одна жінка