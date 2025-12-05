Ірландія почала розслідувати інцидент з дронами під час візиту Зеленського

Новини

Поліція Ірландії розпочала розслідування через інцидент з дронами, який стався під час візиту президента України Володимира Зеленського до Дубліна.

Про це пише ірландське медіа RTÉ.

Так, чотири безпілотники військового типу порушили заборону на польоти в районі Дублінського аеропорту близько 23:00 1 грудня. Саме тоді борт президента України мав заходити на посадку.

Перший дрон помітили біля півострова Гоут — приблизно за 10 км від берега. Також невідомі БпЛА кружляли над кораблем ВМС Ірландії, який таємно патрулював Ірландське море під час візиту.

Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що цей інцидент розглянуть на засіданні Ради нацбезпеки пізніше цього місяця.

Він підкреслив, що з початку повномасштабної війни в Україні в Ірландії спостерігають «підвищену активність» на морі, в повітрі, а також у сфері кібербезпеки,

На запитання, чи може Росія бути причетною до інциденту, він відповів, що «не збирається робити жодних коментарів, доки не проведуть повний огляд».

Міністерка закордонних справ, яка також обіймає посаду міністерки оборони, Гелен МакЕнті заявила, що операція задля безпеки Зеленського в Ірландії пройшла «особливо добре». Вона підкреслила, що активність дронів стала «тепер характерною рисою по всій Європі».