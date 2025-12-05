По всій Німеччині молодь вийшла на протести проти нового закону про військову службу

Новини

Getty Images / Craig Stennett

По всій Німеччині тисячі школярів у пʼятницю, 5 грудня, вийшли на протести проти ухваленої Бундестагом реформи військової служби.

Про це повідомляє Tagesschau.

У Магдебурзі студенти виступали проти курсу на «боєздатність», заявляючи, що держава має вкладати гроші в освіту, а не в зброю. Багато хто обурювався, що молодь взагалі ніхто не слухав, коли ухвалювали цей закон

Найбільші мітинги зібралися у великих містах. У Берліні — близько 11 тисяч людей, у Гамбурзі — до 5 тисяч. Протестували також у містах Північного Рейну-Вестфалії, Саксонії, Баварії, Баден-Вюртемберга й Гессена. Організатори стверджують, що акції пройшли майже у 90 містах.

Попри заклики учнівських об’єднань підтримати страйк, частина шкіл відмовилася відпускати дітей. У Берліні й Бранденбурзі попередили: хто піде на протест під час уроків — отримає «неявку без причини».

Ухвалений закон запрацює з наступного року. Він вводить обов’язкову медичну перевірку та анкету для всіх 18-річних чоловіків. Служба в армії формально залишається добровільною, і право на відмову теж ніхто не скасовує.

Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що протести — це «круто», вони показують, що школярі цікавляться тим, що відбувається, і не бояться висловлюватися.

Відновлення військової служби в Європі після початку повномасштабної війни РФ проти України

Після 2022 року кілька європейських держав відновили обов’язкову (або частково обов’язкову) службу. Так, Латвія з 2023 року повернула призов для чоловіків віком 18–27 років на 11 місяців.

Хорватія, яка припинила призов у 2008 році, ухвалила рішення про повернення строкової служби, там двомісячне базове навчання має стартувати у 2026 році.

Кілька інших країн, зокрема Швеція та Литва, після 2014 року вже повернулися до системи, яка передбачає обов’язкове або напівобов’язкове проходження служби для молоді.

У Німеччині вирішили не повертати повністю призов, але планують запровадити систему добровільної служби з мотивацією — для охочих, які зможуть добровільно долучитися.

27 листопада президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що з наступного року молодь зможе проходити нову форму служби, яка триватиме 10 місяців.