Швеція скоротить допомогу п’ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України

Новини

Уряд Швеції оголосив, що в найближчі роки припинить програмну розвиткову допомогу для п’яти держав — Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії. Ці кошти планують спрямувати на значне збільшення підтримки України.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенжамін Доуса заявив, що Україна є пріоритетом Швеції в зовнішній і гуманітарній політиці, тому у 2026 році допомога Києву зросте щонайменше до 10 мільярдів крон ($1,06 млрд).

Уряд прогнозує, що рішення дозволить звільнити понад 2 мільярди крон у найближчі два роки, які підуть на підтримку України, зокрема на відбудову її енергетичної інфраструктури.

Від 2022 року Швеція вже скоротила допомогу більш ніж десятьом країнам, серед яких Буркіна-Фасо та Малі. Загальний бюджет шведської міжнародної допомоги становив 56 млрд крон на рік упродовж останніх трьох років, але у 2026–2028 роках його зменшать до 53 млрд, частково перенаправивши кошти на витрати, пов’язані з міграцією та репатріацією.