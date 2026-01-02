Офіс президента очолить голова ГУР Кирило Буданов

Новини

Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський оголосив, що новим головою Офісу президента замість Андрія Єрмака стане керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами президента, Буданов має «достатню силу для досягнення результатів». Президент також доручив новому керівнику ОП оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

Указу про призначення на сайті ОП поки нема. В Офісі журналістам розповіли, що зараз «пішли всі формальні процедури» з цього питання.

Оновлено о 15:00. Буданов заявив, що прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента.

«Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», — написав він.

Хто такий Кирило Буданов

Буданов усе своє життя присвятив військовій службі. З 2007 року він служив у спецпідрозділах ГУР, де виконував секретні завдання, зокрема в окупованому Криму.

У 2020 році він став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки, а в серпні того ж року — начальником ГУР.

Після початку повномасштабного вторгнення він також очолив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та комітет з питань розвідки при президентові України.

Звільнення Єрмака

Андрій Єрмак був головою Офісу президента з лютого 2020 року, він змінив на цій посаді Андрія Богдана.

Вранці 28 листопада у нього провели обшуки. Офіційну причину не називали, але кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер писав, що обшуки повʼязані з розслідуванням «Мідас» — справою про корупцію в «Енергоатомі».

Раніше нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».

Ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський оголосив про відставку Єрмака. Сам колишній голова ОП після цього заявив, що Зеленський «був моїм другом до цієї роботи і залишиться ним після неї».