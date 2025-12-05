США затвердили нову стратегію нацбезпеки: хочуть стратегічних відносин з Росією та відновлення торгівлі

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила нову стратегію національної безпеки. Серед пріоритетів — стратегічні відносини з Росією, переговори про припинення війни проти України та повернення демократії Європі.

Про це йдеться в документі на сайті Білого дому.

У тексті пишуть, що США мають перейматися подіями в інших країнах лише тоді, коли вони загрожують американській нацбезпеці. Вашингтон ставить пріоритет на Західній півкулі — Північноамериканському континенті, Латинській Америці, країнах Карибського басейну та сусідах.

Також в Америці планують посилити військову присутність у регіоні, зміцнити промислову базу всередині континенту та просувати в Європі «західну ідентичність» — традиційні сім’ї, християнство та «плекання героїв».

Крім того, Білий дім заявляє про намір домогтися швидкого припинення бойових дій в Україні та зменшення конфліктів між РФ і європейськими країнами. США хочуть, щоб Європа налагоджувала партнерство з Москвою, і планують відновити торгівлю.

У стратегії також ідеться про те, що «епоха міграції завершена». США попереджають, що в довгостроковій перспективі деякі члени-країни НАТО можуть «стати переважно неєвропейськими», тому уряди з великою часткою мігрантів не дотримуватимуться статуту Альянсу.

Вашингтон хоче зробити Європу «відповідальнішою» за власну безпеку і домогтися, щоб усі члени НАТО витрачали щонайменше 5% ВВП на оборону. Також США встановлюють для себе мету запобігти появі домінантних суперників на світовій арені.