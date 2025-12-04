Ізраїлю дозволили брати участь у «Євробаченні»: кілька країн оголосили бойкот

Новини

Eurovision / Instagram

Європейська мовна спілка дозволила Ізраїлю брати участь у «Євробаченні-2026» у Відні.

Про це стало відомо з заяви на сайті ЄМС.

Окремого голосування про Ізраїль не проводили, але більшість членів на зустрічі в Женеві погодилась, що немає потреби в подальшому голосуванні щодо участі і конкурс має відбутися за планом.

The Guardian пише, що Ірландія, Іспанія, Нідерланди та Словенія вже заявили про бойкот конкурсу. Рішення про участь 10 грудня ухвалить Ісландія, яка раніше теж висловлювалася за бойкот через Ізраїль.

Кого раніше не допускали до «Євробачення»

Щоб брати участь у конкурсі, країна має бути членом Європейського мовного союзу. Наразі членство в ньому призупинили для Білорусі (2021) за порушення прав людини та Росії (2022) через повномасштабну агресію проти України.

У 2009 році до конкурсу в Москві не допустили Грузію. Група Stephane & 3G збиралася співати пісню “We donʼt wanna Put in” (співзвучно з прізвищем «Путін») через девʼять місяців після російсько-грузинської війни. ЄМС закликала країну змінити пісню через її політизованість, але Грузія відмовилась.

У 2005 році на «Євробаченні» мав відбутися дебют Лівану. Однак країну дискваліфікували, оскільки її телеканал збирався вимкнути трансляцію під час виступу учасниці з Ізраїлю.

У 2024 році представника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували з фіналу. Він зробив загрозливий рух у бік операторки, бо не хотів, щоб його знімали поза сценою. Нідерланди з рішенням не погодились і відмовились озвучувати бали свого журі у фіналі.

Також країни були дискваліфіковані з технічних причин: наприклад, у 2016 Румунію не допустили через борги її громадського телеканалу.