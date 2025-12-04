Pantone назвав головний колір 2026 року

Новини

Американський Інститут кольору Pantone обрав колір 2025 року — Cloud Dancer, ніжний повітряний білий, який символізує повернення до тиші, ясності й внутрішньої рівноваги.

У Pantone його описують як «лофтовий білий», що створює ефект простору, легкості та м’якого заспокоєння в епоху перевантаження інформацією.

«Подібно до чистого полотна, Cloud Dancer уособлює наше прагнення до нового старту. Позбуваючись застарілих способів мислення, ми відкриваємо двері для нових підходів», — зазначила Лорі Прессман, віцепрезидентка Pantone Color Institute.

Вона додала, що білий відтінок створює простір для творчості, допомагаючи уяві «дрейфувати» й народжувати нові ідеї.

За словами виконавчої директорки інституту Літріс Айземан, , вибір цього кольору говорить про «обіцянку ясності» у часи глобальних трансформацій. «Навколо нас — надмірний шум, який заважає почути власний внутрішній голос. Cloud Dancer — це свідомий жест спрощення, що повертає фокус і звільняє від зовнішніх відволікань», — наголосила вона.

Pantone підкреслює, що Cloud Dancer формує відчуття простору й чистоти, поєднуючи функціональність і емоційність. Він створює атмосферу спокою та легкості, стаючи своєрідним візуальним притулком у динамічному світі.

Pantone Color Institute — це дослідницький центр компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на різні галузі — моду, поліграфію, дизайн інтерʼєру, рекламу та кіно. Експерти Інституту з 2000 року обирають кольори, які задають тренд на увесь рік.

У 2025 році кольором року назвали Mocha Mousse. Це теплий і насичений відтінок коричневого, який «живить нас чудовими якостями шоколаду й кави, відповідаючи на наше бажання комфорту». Кольором 2024 року назвали Peach Fuzz — його порівняли з оксамитовим ніжним персиком, який «збагачує розум, тіло і серце».