Рада розширила пільги для імпорту компонентів до військової техніки

Новини

Верховна Рада України розширила податкові пільги для імпорту компонентів до дронів і військової техніки. Законопроєкт № 14170 підтримали 265 народних депутатів, а № 14169 — 270 нардепів.

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Нові закони повинні врегулювати питання списаних імпортованих товарів. Тобто, якщо їх знищили, пошкодили, втратили під час випробувань або визнали бракованими, підприємствам не нараховуватимуть додаткових податків.

Також тепер дозволять змінювати призначення товарів або відмовлятися від їх використання. Невикористаний імпорт можна продати на внутрішньому ринку, але доведеться сплатити податки. Також можна вивезти його назад за кордон без сплати штрафу.

Крім того, закони продовжать чинні пільги до 2027 року — для ввезення дронів, оптичних прицілів, тепловізорів тощо. А до 2029 року — для імпорту вітроенергетичних генераторів та обладнання для відновлюваної енергетики.

Також документи розширять перелік операцій, які підпадають під податкові пільги. Зокрема, йдеться про модернізацію дронів, машин розмінування і засобів протидії розвідкам. Раніше пільги діяли лише для виробництва і ремонту.

Окремо законопроєкти додають до пільгового імпорту симулятори бойових дій — їх зможуть ввозити без сплати ПДВ. Навчальні центри потребують таких систем через швидкі зміни на фронті.

Уряд очікує, що оновлення правил зменшить витрати оборонних підприємств, прискорить модернізацію техніки та допоможе уникнути заморожування коштів у списаних або знищених деталях.