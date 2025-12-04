На честь Трампа у США перейменували Інститут миру, який він намагався ліквідувати

Новини

У США на честь президента Дональда Трампа перейменували Інститут миру, який він намагався ліквідувати на початку року.

Про це повідомляє CNN.

В Інституті пояснили, що вивісили ім’я Трампа, бо вважають його «найвидатнішим укладачем угод в історії країни». Іронічно, бо саме Трамп закрив установу й звільнив більшість її співробітників.

У лютому 2025 року він підписав указ про скорочення Інституту миру США та кількох інших організацій до «мінімального рівня присутності та функціонування, передбаченого законом».

Речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що Інститут був роздутим і нікчемним та витрачав $50 мільйонів на рік без реального результату. За її словами, нова назва має нагадувати про «лідерство, яке завершило вісім війн менш ніж за рік»

У березні співробітники Департаменту ефективності уряду (DOGE), який ліквідували в листопаді, намагалися силою потрапити до будівлі. Інститут подав до суду і домігся рішення, що це було незаконне захоплення.

Утім, поки триває апеляція, будівлю контролює уряд, а федеральне фінансування в бюджеті на наступний рік не передбачили.