Польща заборонила діяльність Комуністичної партії

Конституційний трибунал Польщі визнав діяльність Комуністичної партії несумісною з конституцією країни та ухвалив рішення про її заборону.

Про це повідомляє польське медіа Polsat News.

Суд дійшов висновку, що цілі та діяльність цієї партії суперечать конституції, яка забороняє функціонування партій, що просувають тоталітарні ідеології — нацизм, фашизм і комунізм.

Тепер суд має негайно ухвалити рішення про виключення партії з офіційного реєстру партій, а це фактично означає її ліквідацію.

Комуністичну партію Польщі заснували у 2002 році члени Союзу польських комуністів «Пролетаріат», створеного після падіння комуністичного режиму в Польщі.

Делегалізувати Компартію у Польщі намагалися кілька разів. Зокрема, у листопаді цього року такий запит подав чинний президент Кароль Навроцький.