Верховна Рада ухвалила правила вступної кампанії 2026 року. ДПА скасували, а НМТ залишили
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Getty Images
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13650, який визначає формат і правила вступної кампанії на 2026 рік.
У ньому йдеться, що модель проведення вступної кампанії фактично залишиться такою самою, як і цьогоріч — з урахуванням безпекових питань та можливостей доступу усіх учасників тестування, зокрема і за кордоном.
Як і попередні роки, вступники у 2026 році не складатимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА). Це стосується здобувачів усіх рівнів повної загальної середньої освіти.
Основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) відбуватиметься в один день, із можливістю додаткових сесій для тих, хто не зможе взяти участь в основній.
Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.
- У вересні Міністерство освіти і науки України запропонувало створити «нульовий курс» для тих абітурієнтів, які не склали НМТ.