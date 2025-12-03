Польща, Німеччина та Норвегія виділять $500 мільйонів на американську зброю для України

Новини

Serhii Mykhalchuk

Польща, Німеччина та Норвегія оголосили про спільне виділення $500 мільйонів на закупівлю американського озброєння для України.

Про це стало відомо під час переговорів міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі напередодні саміту Альянсу, повідомляє TVP.

Фінансування спрямують через механізм пріоритетного переліку потреб України (PURL), який дозволяє членам НАТО швидко надавати Києву зброю американського виробництва.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Варшава виділить $100 мільйонів до кінця року, Німеччина — $200 мільйонів, а Норвегія, окрім участі у спільному пакеті, оголосила про додатковий внесок у $500 мільйонів разом з Німеччиною і Нідерландами.

Загалом норвезьке фінансування в межах PURL у 2025 році сягне $835 мільйонів. До програми приєдналася і Канада: міністерка закордонних справ Аніта Ананд підтвердила, що Оттава витратить $200 мільйонів на американську зброю для України.