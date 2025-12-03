Переговори Росії та США у Кремлі пройшли без помітних успіхів. Ось головне з них

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Москві ввечері 2 грудня пройшли переговори делегацій США та Росії про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Зустріч почалася у Кремлі близько 19:00 за київським часом і тривала майже 5 годин. Від США були спецпредставник Білого дому Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, від РФ — лідер Кремля Володимир Путін, його помічник Юрій Ушаков і перемовник Кирило Дмитрієв.

Цього разу американська делегація приїхала зі своєю перекладачкою Тетяною Альберт. Вона вчилась в Росії та публічно засудила вторгнення РФ до України. Журналісти звернули на це увагу на тлі скандалу, що на зустрічах з Путіним у лютому, березні та квітні він користувався послугами кремлівських перекладачів. Це порушує давній протокол.

Ушаков після зустрічі розповів, що делегація РФ отримала ще чотири документи, окрім початкового плану з 28 пунктів. Суть цих документів він не уточнив.

За словами радника Путіна, на зустрічі делегації обговорювали територіальне питання, проте конкретні формулювання мирного плану не зачіпали. Компромісу поки не дійшли, а зустріч Путіна з Трампом поки не планується.

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.

Віткофф і Кушнер скасували зустріч з президентом Володимиром Зеленським, пише кореспондент Kyiv Post у Вашингтоні Алекс Рафоглу з посиланням на джерела. Ушаков перед цим казав, що американці пообіцяли після переговорів у Москві відразу «повернутися додому», не відвідуючи Київ.

Мирний план США для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Один з головних пунктів стосувався територій і передбачав, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві розпочали серію перемовин. Після цього американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши позицію України.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні». Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.