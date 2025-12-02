Стартував перший етап програми «УЗ-3000». Безоплатні квитки можна буде оформити на потяги до прифронтових областей
- Світлана Кравченко
-
В Україні стартувала програма «УЗ-3000», за якою кожен може отримати три тисячі безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею».
Про це повідомили пресслужба «Укрзалізниці» та Міністерство розвитку громад та територій.
У грудні програма працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.
Оформити квитки у застосунку «Укрзалізниці» можна буде з 10:00 3 грудня. Перші рейси вирушать 5 грудня.
Загалом оформити можна до чотирьох подорожей у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі «Інтерсіті» на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься.
Щоб оформити квиток, треба:
- завантажити або оновити застосунок «Укрзалізниці». Верифікувати його за допомогою «Дія.Підпис»;
- знайти позначку «3000» та натиснути «Взяти участь»;
- обрати потрібний поїзд із позначкою «3000». Під час бронювання будуть використані кілометри — вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.
На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- № 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ);
- № 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів;
- № 109/110 Львів — Миколаїв;
- № 115/116 Суми — Київ;
- № 121/122 Миколаїв — Київ;
- № 127/128 Львів — Запоріжжя;
- № 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів;
- № 143/144 Суми — Рахів;
- № 39/40 Солотвине — Запоріжжя;
- № 45/44 Харків — Ужгород;
- № 47/48 Запоріжжя — Мукачеве;
- № 51/52 Одеса — Запоріжжя;
- № 53/54 Дніпро — Одеса;
- № 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ;
- № 773/774 Київ — Конотоп;
- № 87/88 Ковель — Запоріжжя;
- № 886/888 Фастів — Чернігів;
- № 895/896 Конотоп — Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- № 15/16 Харків — Ясіня;
- № 17/18 Харків — Ужгород;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець.
А також місця 2 класу в «Інтерсіті+»:
- № 719/720 Харків — Київ;
- № 723/722 Харків — Київ;
- № 731/732 Запоріжжя — Київ.
Три тисячі безкоштовних кілометрів залізницею
Програма «УЗ-3000», яку в листопаді анонсував президент Володимир Зеленський, передбачає безкоштовні поїздки на три тисячі кілометрів у межах України.
В «Укрзалізниці» запевняли, що програма не потребує додаткових коштів з бюджету, а буде реалізовуватися за рахунок порожніх місць у поїздах у непікові періоди. Частину витрат компенсують за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегмента.
Програма триватиме чотири місяці в період низького попиту на квитки. Минулого року майже мільйон місць залишалися вільними в непікові зимові місяці. У цей час компанія зможе дозаповнювати вагони, пропонувати поїздки «за кілометри», та перевозити більше пасажирів без додаткових витрат.