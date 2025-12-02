Стартував перший етап програми «УЗ-3000». Безоплатні квитки можна буде оформити на потяги до прифронтових областей

Новини

В Україні стартувала програма «УЗ-3000», за якою кожен може отримати три тисячі безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею».

Про це повідомили пресслужба «Укрзалізниці» та Міністерство розвитку громад та територій.

У грудні програма працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.

Оформити квитки у застосунку «Укрзалізниці» можна буде з 10:00 3 грудня. Перші рейси вирушать 5 грудня.

Загалом оформити можна до чотирьох подорожей у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі «Інтерсіті» на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься.

Щоб оформити квиток, треба:

завантажити або оновити застосунок «Укрзалізниці». Верифікувати його за допомогою «Дія.Підпис»;

знайти позначку «3000» та натиснути «Взяти участь»;

обрати потрібний поїзд із позначкою «3000». Під час бронювання будуть використані кілометри — вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№ 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ);

№ 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів;

№ 109/110 Львів — Миколаїв;

№ 115/116 Суми — Київ;

№ 121/122 Миколаїв — Київ;

№ 127/128 Львів — Запоріжжя;

№ 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів;

№ 143/144 Суми — Рахів;

№ 39/40 Солотвине — Запоріжжя;

№ 45/44 Харків — Ужгород;

№ 47/48 Запоріжжя — Мукачеве;

№ 51/52 Одеса — Запоріжжя;

№ 53/54 Дніпро — Одеса;

№ 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ;

№ 773/774 Київ — Конотоп;

№ 87/88 Ковель — Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів — Чернігів;

№ 895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№ 15/16 Харків — Ясіня;

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець.

А також місця 2 класу в «Інтерсіті+»:

№ 719/720 Харків — Київ;

№ 723/722 Харків — Київ;

№ 731/732 Запоріжжя — Київ.

Три тисячі безкоштовних кілометрів залізницею

Програма «УЗ-3000», яку в листопаді анонсував президент Володимир Зеленський, передбачає безкоштовні поїздки на три тисячі кілометрів у межах України.

В «Укрзалізниці» запевняли, що програма не потребує додаткових коштів з бюджету, а буде реалізовуватися за рахунок порожніх місць у поїздах у непікові періоди. Частину витрат компенсують за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегмента.

Програма триватиме чотири місяці в період низького попиту на квитки. Минулого року майже мільйон місць залишалися вільними в непікові зимові місяці. У цей час компанія зможе дозаповнювати вагони, пропонувати поїздки «за кілометри», та перевозити більше пасажирів без додаткових витрат.