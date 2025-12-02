Новини

Стартував перший етап програми «УЗ-3000». Безоплатні квитки можна буде оформити на потяги до прифронтових областей

Світлана Кравченко
В Україні стартувала програма «УЗ-3000», за якою кожен може отримати три тисячі безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею».

Про це повідомили пресслужба «Укрзалізниці» та Міністерство розвитку громад та територій.

У грудні програма працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.

Оформити квитки у застосунку «Укрзалізниці» можна буде з 10:00 3 грудня. Перші рейси вирушать 5 грудня.

Загалом оформити можна до чотирьох подорожей у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі «Інтерсіті» на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься.

Щоб оформити квиток, треба:

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

А також місця 2 класу в «Інтерсіті+»:

Три тисячі безкоштовних кілометрів залізницею

Програма «УЗ-3000», яку в листопаді анонсував президент Володимир Зеленський, передбачає безкоштовні поїздки на три тисячі кілометрів у межах України.

В «Укрзалізниці» запевняли, що програма не потребує додаткових коштів з бюджету, а буде реалізовуватися за рахунок порожніх місць у поїздах у непікові періоди. Частину витрат компенсують за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегмента.

Програма триватиме чотири місяці в період низького попиту на квитки. Минулого року майже мільйон місць залишалися вільними в непікові зимові місяці. У цей час компанія зможе дозаповнювати вагони, пропонувати поїздки «за кілометри», та перевозити більше пасажирів без додаткових витрат.