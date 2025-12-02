Росія атакувала Україну 62 ударними БпЛА. Скільки збила ППО

Новини

Для масованої атаки по Україні в ніч проти 2 грудня російські війська випустили 62 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові знешкодили 39 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни, найбільше в повітрі зафіксували «шахедів» — 35 одиниць. Відомо про влучання 20 уламків дронів у 8 місцях.

Безпілотники летіли з таких напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда — тимчасово окуповані Автономна Республіка Крим та частина Донеччини.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару балістики по Дніпру зросла до 45, четверо людей загинули. Ще двоє постраждалих в області.