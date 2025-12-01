Нобелівські лауреати написали листа із закликом включити до мирного плану пункт про помилування чи обмін політвʼязнями

Новини

The Nobel Prize

У понеділок, 1 грудня, 16 лауреатів Нобелівської премії звернулися до лідерів США, Росії, України та європейських країн із закликом до негайного припинення вогню в Україні та звільнення полонених, які утримуються як у російських, так і в українських вʼязницях.

Про це пише німецьке медіа Deutsche Welle, яке ознайомилось із цим листом.

«Ми просимо вас включити до проєкту мирної угоди пункт про помилування або обмін цивільних осіб, визнаних міжнародними організаціями політичними вʼязнями. Насамперед це має стосуватися хворих, людей похилого віку, жінок та підлітків», — написали науковці.

У листі йдеться про те, що в російських вʼязницях перебуває понад тисяча людей, засуджених за антивоєнним законодавством.

Нобелівські лауреати закликали лідерів держав і урядів «продемонструвати добру волю та взаємно помилувати принаймні кілька десятків вʼязнів, які утримуються лише за висловлення особистої думки й не скоювали насильницьких злочинів». Кого саме вони мають на увазі — у листі не йдеться.

Серед підписантів листу зокрема:

українська правозахисниця та нобелівська лауреатка премії миру 2022 року Олександра Матвійчук;

російський нобелівський лауреат Дмитро Муратов;

білоруська письменниця Світлана Алексієвич;

російський правозахисник Ян Рачинський, який прийняв премію миру від імені російської організації «Меморіал»;

філіппінсько-американська журналістка Марія Ресса.

Лист завершується твердженням, що його автори переконані, що «права людини мають бути в центрі політики, і найважливіші з них — право на життя, право на гідність, право на свободу».

Мирний план

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Зокрема, там йшлося про обмін усіх полонених і тіл загиблих за принципом «всіх на всіх» та повернення усіх цивільних заручників і полонених, включно з дітьми.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві розпочали серію перемовин. Після цього американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши позицію України.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».