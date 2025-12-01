Bloomberg: Україна пошкодила головний маршрут для експорту казахстанської нафти

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна в листопаді різко посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі, один з ударів фактично зупинив головний маршрут експорту казахстанської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники агенції повідомляють, що у вихідні українські безпілотні катери пошкодили одну з трьох точок швартування термінала Caspian Pipeline Consortium (CPC), через яку Казахстан відправляє більшу частину своєї нафти. Після вибуху робота цього швартового вузла неможлива, і фактично він зараз не функціонує.

Інша точка швартування перебуває на плановому ремонті, тому CPC наразі має тільки одну робочу точку. Це створює ризики для стабільності поставок, адже до атаки через цей маршрут проходило близько 1,5 млн барелів на добу. Казахстан уже перенаправляє частину експорту альтернативними шляхами та називає удари по цивільній енергетичній інфраструктурі «неприйнятними».

Загалом у листопаді українські дрони щонайменше 14 разів атакували російські НПЗ — це рекордна кількість за весь час війни.

Аналітики зазначають, що повторні удари по російських НПЗ вже знизили переробку до близько 5 млн барелів на добу й створюють ризики подальших перебоїв, оскільки деякі заводи можуть бути небезпечними для запуску навіть після ремонту.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

29 листопада українські морські дрони атакували два підсанкційних нафтотанкери тіньового флоту РФ у Чорному морі. Це судна Kairo і Virat, які після атаки були фактично виведені з ладу.

1 грудня біля узбережжя Сенегалу сталися вибухи на нафтовому танкері, який перевозив російську нафту.