В Угорщині заперечили проблему з перекладом під час зустрічі Орбана і Путіна в Москві
- Юлія Завадська
-
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що «не було жодної проблеми» з роботою перекладачки Віктора Орбана під час зустрічі в Москві з лідером Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє 444.hu.
Сіярто наголосив, що переклад — це «командна робота», і він сам за потреби допомагає прем’єру з російською мовою.
«Прем’єра не можна поставити в незручне становище. Не було із цим жодної проблеми», — підкреслив міністр.
- Раніше медіа повідомили, що перекладачка Орбана в кількох важливих моментах передала слова лідера Кремля Путіна так, що змінила їхній зміст, тоді як вступні та завершальні репліки переклала точно. Серед найбільш показових випадків — переформулювання висловлювань Путіна про історичні відносини, інтереси Угорщини та питання України.
- Комунікаційний директор «Фідес» Тамаш Менцер пояснив ситуацію тим, що перекладачка «погано чула» російського президента і могла мати «не найкращий день». Він назвав її однією з найкращих фахівчинь у сфері перекладу з російської.
- 28 листопада Орбан прилетів до Москви з офіційним візитом разом із кількома міністрами, відомими своїми проросійськими заявами. Він заявив, що Угорщина готова стати майданчиком для переговорів про Україну, а Путін це підтримав.