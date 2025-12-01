Третій за тиждень танкер, що перевозив російську нафту, загорівся в морі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Біля узбережжя Сенегалу сталися вибухи на нафтовому танкері, який перевозив російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Біля порту Дакар на нафтовому танкері Mersin сталося чотири вибухи зовні корпусу. Вода потрапила в машинне відділення, екіпаж не постраждав, судно залишилось у стабільному стані.

Судно перевозило газойль — продукт переробки нафти. Цього року танкер неодноразово заходив до російських портів.

Це вже третій за тиждень подібний інцидент із танкерами, що транспортують російські нафтопродукти.

29 листопада українські морські дрони атакували два підсанкційних нафтотанкери тіньового флоту РФ у Чорному морі. Це судна Kairo і Virat, які після атаки були фактично виведені з ладу.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.