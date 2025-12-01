У Дніпрі кількість загиблих через російську атаку зросла до чотирьох. Що відомо про наслідки

Новини

Telegram / ДСНС України

Кількість загиблих унаслідок російської атаки в понеділок, 1 грудня, зросла до чотирьох.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. За його словами, постраждало 40 людей, переважна більшість з них — у лікарнях. 11 поранених у важкому стані.

Вранці 1 грудня армія Росія запустила по Дніпру ракету. Удар прийшовся по підприємствах і СТО. Незадовго до атаки Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. Загалом вночі росіяни запустили по Україні 89 дронів, з них знешкодили 63. Вдень під атакою армії РФ було кілька регіонів.