Делегації США та України не обговорювали питання виборів та обміну територій на зустрічі у Флориді — джерела «Бабеля»

Новини

Українська делегація під час перемовин з американцями у Флориді 30 листопада не обговорювала питання виборів та обміну територіями.

Про це повідомили джерела «Бабеля», знайомі зі змістом зустрічі.

Хоча сама зустріч тривала близько семи годин, українські перемовники називають її «більше технічною».

Українські делегати «відкоригували вординг», начальник Генштабу Андрій Гнатов детально розповів американцям про реальний стан справ на фронті і показав, де саме росіяни брешуть.

Питання виборів в Україні і «обміну територіями», про що писав WSJ, не обговорювали. Про території говорили в контексті того, як забезпечити демілітаризовану зону з військової точки зору.

Жодних рішень стосовно територіальних питань на зустрічі не ухвалили. Планується, що цю тему обговорюватимуть президенти України і США.