Три «шахеди», що атакували Вишгород, могли бути оснащені касетними боєприпасами

Голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що всі три ударних БпЛА типу «шахед», які атакували Вишгород на Київщині вночі, несли касетні боєприпаси. За його словами, дрони скинули їх на територію міста, після чого вдарили по житлових будинках.

Про це він написав у Facebook.

Бескрестнов зазначив, що зазвичай утримується від категоричних тверджень щодо навмисності кожного удару Росії по цивільній інфраструктурі. Однак, за його словами, у цьому випадку йдеться про свідоме планування атаки на мирне місто.

«Коли три БпЛА, заздалегідь запрограмовані, атакувати мирне місто та ще й касетами, мені сказати нічого», — підкреслив він.