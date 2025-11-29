Українська делегація їде до США на переговори щодо мирного плану. Єрмака замінить Умєров (доповнено)

Новини

Українська делегація 28 листопада вирушила до США для подальшого обговорення плану завершення російсько-української війни. Президент Зеленський оновив склад делегації.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Очікується, що члени делегації з України зустрінуться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер пише, що зустріч відбудеться в Маямі 29—30 листопада. Колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який до відставки очолював українську делегацію на переговорах зі США, замінить секретар РНБО Рустем Умєров.

Пізніше президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України, яка братиме участь у мирних перемовинах зі США, міжнародними партнерами та РФ.

В указі президента підтверджується, що делегацію очолить Рустем Умєров. Також у її складі:

радник Офісу президента Олександр Бевз;

начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов;

начальник Генштабу Андрій Гнатов;

голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;

заступник голови СБУ Олександр Поклад;

заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

Раніше видання Axios із посиланням на двох українських чиновників писало, що Єрмака звільнили з посади керівника ОП за день до запланованої поїздки на переговори в Маямі.

Мета цієї зустрічі — остаточно узгодити позиції США та України щодо проєкту мирної угоди, перед тим як Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви на переговори з Путіним.

The Telegraph перед цим написав, що Дональд Трамп відправив Віткоффа і свого зятя до Москви, аби передати особисто Путіну, що США готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями в обмін на те, що РФ підпише мирну угоду.

Путін нещодавно заявив, що для Росії юридичне визнання «російськими» Криму і Донбасу буде одним з ключових питань у перемовинах про мирний план.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими.

Reuters писало, що ці пункти базувалися на документі, який американцям передала російська сторона.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес».

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.