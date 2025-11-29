У Києві після атаки пів мільйона людей залишилися без світла. Постраждалих уже майже 30

Новини

Під час ракетно-дронової атаки по Україні вночі 29 листопада росіяни влучили по енергетичній інфраструктурі Києва та низки областей.

Про це повідомляє Міненерго.

Постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.

Тим часом кількість постраждалих внаслідок російської атаки на столицю зросла до 29 людей, 19 з них — госпіталізовані. Загинули двоє людей.

Через влучання і падіння російських дронів і ракет пошкоджені будинки в пʼяти районах Києва. Також двоє постраждалих є в Київській області.