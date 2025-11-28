У ЄС зреагували на обшуки в Єрмака
- Юлія Завадська
У Єврокомісії зреагували на обшуки Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це «Бабелю» розповів речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.
У Єврокомісії заявили, що боротьба з корупцією є ключовим елементом політики розширення ЄС і визначає спільний підхід блоку до цього питання. Він підкреслив, що ефективна антикорупційна політика є одним із головних чинників для вступу України до ЄС.
«Це вимагає постійних зусиль, аби забезпечити потужний потенціал для боротьби з корупцією і дотримання верховенства права», — заявив він.
- 28 листопада НАБУ і САП проводили обшуки в керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Там повідомили, що мають ордер на проведення слідчих дій і обіцяють деталі згодом. Пізніше керівник ОП прокоментував обшуки у своїй оселі, зазначивши, що сприяє слідчим.
- Головний кореспондент Financial Times у Києві Кристофер Міллер, посилаючись на джерела, написав, що обшуки в Єрмака повʼязані з розслідуванням «Мідас» — справою про корупцію в «Енергоатомі».
- Раніше нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».