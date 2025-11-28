Українські військові вдарили по Саратовському НПЗ, аеродрому «Саки» та кількох інших військових об’єктах
- Юлія Завадська

У ніч проти пʼятниці, 28 листопада, українські підрозділи атакували Саратовський нафтопереробний завод.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Там виробляють понад 20 видів пального, яке Росія використовує для своєї армії. Після атаки пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа. Точні наслідки ще з’ясовують.
Крім того, українські війська вдарили по складу дронів на аеродромі «Саки» в Новофедорівці, що тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, знищено кілька об’єктів ППО — «Панцир-С1» і ТОР-М2. Після цього Сили оборони розбили ангар з російськими дронами «Оріон» і «Форпост». Під удар потрапили також командно-диспетчерський пункт і вантажівка «КамАЗ». Масштаб втрат уточнюють.
Українські військові також атакували місця, де росіяни розмістили живу силу і склади пального на окупованих територіях Донецької й Луганської областей.
- Саратовський НПЗ атакують не вперше. Протягом цього року українські сили вже кілька разів били по цьому підприємству. Про вибухи та пожежі на заводі писали навесні й восени, коли безпілотники неодноразово долітали до об’єкта і виводили з ладу окремі його частини. Востаннє НПЗ атакували 14 листопада.