Росіяни вночі вдарили по Україні балістикою і 72 дронами. Що відомо про наслідки
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
У ніч проти 28 листопада Росія атакувала Україну 72 безпілотниками, близько 50 з них — «шахеди». Наслідки фіксують на Дніпропетровщині.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Протиповітряна оборона знешкодила 63 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте девʼять дронів влучили в пʼяти місцях, ще в одному — впали уламки.
На Дніпропетровщині, за словами начальника ОВА Владислава Гайваненка, росіяни спрямували БпЛА на Синельниківський район. В Петропавлівській і Словʼянській громадах пошкоджені два приватних будинки, автомобіль й газогін.