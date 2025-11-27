Україна та Британія розгорнуть масове виробництво українських дронів-перехоплювачів Octopus

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Україна та Велика Британія підписали угоду, що відкриває шлях до виробництва українських дронів-перехоплювачів Octopus. Документ уклали делегації Міністерств оборони України та Великої Британії.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

У відомстві заявляють, що це дозволить значно посилити спроможності української протиповітряної оборони. Дрони Octopus вже довели свою ефективність у боротьбі з ворожими «шахедами».

За планом, виробництво перехоплювачів буде розгорнуте у масових масштабах, а можливий обсяг сягатиме кількох тисяч одиниць щомісяця. Усі виготовлені дрони передаватимуть Україні для зміцнення захисту повітряного простору.

Український дрон-перехоплювач Octopus — нова розробка ЗСУ, створена спеціально для боротьби з ворожими «шахедами» та іншими ударними БпЛА. Він уже пройшов бойові випробування та довів ефективність навіть у складних умовах: уночі, на низьких висотах і під активним радіоелектронним глушінням. Точні технічні характеристики цього дрона наразі не розголошують.