У Німеччині випробували місяцеходи — один з них схожий на персонажа з мультика «ВОЛЛ·І»

Космічне агентство DLR провело тестування двох місяцеходів у німецькому місті Кельн. Один з них схожий на робота з мультфільму «ВОЛЛ·І»

Про це пише Space.

Німецькі інженери дали завдання двом місяцеходам LRU1 та LRU2 шукати лід на штучному Місяці. Своїм зовнішнім виглядом LRU1 нагадував «ВОЛЛ·І» — робота-сміттєзбиральника, головного героя анімаційного фільму Pixar 2008 року.

LRU1 їхав попереду, розвідував місцевість і тягнув за собою візок із георадаром. LRU2 рухався за ним і «стріляв» лазером по каменях, аби визначити, чи є в них сліди льоду.

Розробники тестували двох різних роботів, адже кожен з них дає різні дані про поверхню і те, що під нею — умови на Місяці жорсткі, тому важлива мобільність.

Зрештою місяцеходам вдалося знайти лід. Тепер команда готується до наступного етапу випробувань.

Такі тести потрібні для майбутніх місій Artemis — астронавтам на Місяці знадобиться вода для життя і виробництва палива. Якщо роботи зможуть знаходити кригу, це зекономить час і ресурси екіпажів.

Попередні тести провели на вулкані Етна в Італії у 2022 році. Роботам вдалося знайти воду через заздалегідь прокладену мережу кабелів. Імітований землетрус створив вібрації, за допомогою яких місяцеходи «почули» воду.

Польоту в космос поки що в планах немає, але в DLR сподіваються, що лідошукачів включать у майбутню місію Argonaut, яка має полетіти на Місяць у 2031 році.