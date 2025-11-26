У Кремлі заявили, що витік розмов із Віткоффом міг статися через «прослуховування» у WhatsApp
- Юлія Завадська
Після публікації Bloomberg стенограм секретних розмов між спецпосланником президента США Стівом Віткоффом і помічником глави РФ Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, у Кремлі заперечили, що витік міг походити від учасників переговорів.
Про це Ушаков сказав у коментарі російському пропагандистському виданню «Комерсант».
Ушаков наголосив, що офіційні контакти «зазвичай ведуться захищеними каналами», де витоки трапляються рідко. Натомість частина спілкування могла проходити у WhatsApp, який, за словами Ушакова, «потенційно може бути прослуханий сторонніми».
«Так, є контакти закритим зв’язком, де витоків майже не буває. Але бувають розмови у WhatsApp — і їх, очевидно, хтось може прослухати», — сказав він.
- Bloomberg раніше опублікував стенограми телефонних розмов спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і радника Путіна із зовнішньої політики Юрія Ушакова 14 жовтня та Ушакова і спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва 29 жовтня. Агентство стверджує, що зробило стенограму, коли ознайомилося із записами розмов.
- Із діалогів виходить, що Віткофф радив Ушакову, як Росії представити «мирний план» щодо України, а після цього Ушаков і Дмитрієв обговорювали передачу американцям своїх пропозицій, які ті потім мали подати як свій план.