У Нідерландах скасували концерт австрійської піаністки, яка виступала в Росії
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
ВВС
Українські дипломати в Нідерландах домоглися скасування концерту австрійської піаністки з російським корінням Єлизавети Леонської.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леонська неодноразово відвідувала РФ і виступала разом із пропутінськими музикантами.
Її концерт мав відбутися 4 грудня в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндговені. Українське посольство звернулось до організаторів із проханням його скасувати, і вони погодились.
У МЗС додають, що концерти Леонської також заплановані на наступний рік в Гронінгені та Амстердамі — українські дипломати надіслали аналогічні звернення у відповідні концертні зали.
- Наприкінці липня в Італії скасували симфонічний концерт під керівництвом росіянина Валерія Гергієва, якого критикують за підтримку Путіна. Від 2022 року він перебуває під санкціями України.