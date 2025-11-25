Зеленський ввів санкції проти 56 кораблів РФ, які вивозили крадене українське зерно

Новини

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 56 російських морських суден, які вивозили крадене українське зерно з тимчасово окупованих міст Криму — Севастополя та Феодосії.

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

У закритих портах кораблі завантажували тисячі тонн пшениці, соняшнику та іншої продукції, яку переправляли за кордон. З них 17 ходили під прапорами інших держав — Україна проситиме не видавати ліцензій цим країнам.

Серед санкцій — блокування активів на 10 років, зупинка торговельних операцій, заборона транзиту й польотів територією України, припинення ліцензій, заборона користуватися радіочастотним спектром і заходити до українських портів.

Зокрема, під обмеження потрапило судно «Єнісей» Чорноморського флоту РФ, Bayaze D, яке ходить під прапором західноафриканської країни Республіки Того, і San Damian, що ходить під прапором Королівства Есватіні.

Частина суден уже перебувають під санкціями ЄС, США та Швейцарії.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».

За підрахунками The Guardian, тіньовий флот Росії зараз налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. Велика Британія ввела санкції проти найбільшої кількості суден тіньового флоту.