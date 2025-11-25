Вчені зʼясували, що мозок має пʼять фаз розвітку — дорослішання починається у 32 роки

Новини

Міжнародна команда американських і британських науковців описала п’ять ключових етапів розвитку мозку людини — у 9, 32, 66 та 83 роки.

Про це йдеться в науковому журналі Nature Communications, передає The Gurdian.

Дослідники кажуть, що ці «злами» можуть пояснювати, чому підлітки частіше стикаються з психічними розладами, а літні люди — з погіршенням пам’яті.

Перший етап — від народження до 9 років. У цей період активно скорочується кількість синапсів — зайвих «контактів», які передають інформацію між клітинами. Залишаються тільки ті, що потрібні.

Другий етап — від 9 до 32 років — вчені називають підлітковим. Мозок продовжує дорослішати: зв’язки між його частинами працюють швидше й чіткіше. Це пов’язано з тим, що в цей час люди найкраще розвивають мислення, пам’ять та інші навички.

Близько 32 років — старт дорослого режиму. Науковці кажуть, що це переломний момент, коли структура мозку впорядковується, тому він працює більш злагоджено. Цей етап триває найдовше.

Після 66 років розпочинається раннє старіння, зв’язки між частинами мозку поступово слабшають. У 83 роки відбувається пізнє старіння — зниження роботи нейронних зв’язків стає помітнішим.

Щоб дослідити нейронні звʼязки, науковці проаналізували майже 4 000 МРТ-сканів людей віком від одного до 90 років. Це стало одним з наймасштабніших досліджень структури мозку.

Вік, у якому відбуваються зміни, вказаний приблизно. Також науковці вважають, що такі життєві події, як батьківство, можуть частково впливати на зміни, які фіксують у 30 років.