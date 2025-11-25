Трибунал не є предметом торгу: Мудра заявила, що амністія російських злочинців неприйнятна для України

Новини

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що питання покарання російських воєнних злочинців не може бути частиною компромісів у потенційних мирних переговорах із Росією.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Бабелю», коментуючи обговорення так званого мирного плану США та Росії, який містить пункт про повну амністію.

За словами Мудрої, мир можливий лише тоді, коли він є справедливим і ґрунтується на відповідальності агресора.

«Територіальна цілісність, суверенітет країни і відповідальність агресора не мають бути предметом торгу. Відмова від відповідальності — це не мир. Це запрошення до нової війни», — наголосила вона.

Вона підкреслила, що покарання винних у воєнних злочинах є «червоною лінією», яку Україна не готова переступати.

Мудра також повідомила, що жодних нових інструкцій щодо зміни підходу до Спеціального трибуналу вона не отримувала, і робота над його створенням триває в повному обсязі.