«Нова пошта» піднімає ціни з 1 грудня

Ольга Березюк
В'ячеслав Ратинський / УНІАН

«Нова пошта» з 1 грудня піднімає тарифи на основні послуги, повідомила пресслужба пошти.

Серед основних змін:

Як і раніше, у вартість входять:

Не зміняться ціни на посилки до 2 кг та відправку з селища чи села. Повний список цін дивіться за посиланням.