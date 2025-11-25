Генштаб: ЗСУ атакували російський експериментальний літак А-60 та низку стратегічних об’єктів РФ

Новини

Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони України у ніч проти вівторка, 25 листопада, успішно вдарили по кількох стратегічних військових об’єктах РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Удар проводили Ракетні війська, артилерія, Сили спецоперацій, берегові ракетні війська ВМС та підрозділи безпілотників, використовуючи БпЛА «Барс» та ракети «Нептун».

У Таганрозі під атакою були два підприємства:

авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Берієва»;

завод із виробництва дронів «Молнія» («Атлант Аеро»).

На території цих об’єктів сталося багато вибухів і виникли великі пожежі.

Крім того, за даними Генштабу, під час удару по заводу в Таганрозі, ймовірно, постраждав експериментальний російський літак А-60. Це підприємство також ремонтує та модернізує літаки А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Крім цього, українські підрозділи атакували нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську та Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Попередньо відомо, що в Новоросійську пошкоджені нафтові пристрої для наливу в танкери та пускова установка ЗРК С-400.