Генштаб: ЗСУ атакували російський експериментальний літак А-60 та низку стратегічних об’єктів РФ
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Генштаб ЗСУ/Facebook
Сили оборони України у ніч проти вівторка, 25 листопада, успішно вдарили по кількох стратегічних військових об’єктах РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Удар проводили Ракетні війська, артилерія, Сили спецоперацій, берегові ракетні війська ВМС та підрозділи безпілотників, використовуючи БпЛА «Барс» та ракети «Нептун».
У Таганрозі під атакою були два підприємства:
- авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Берієва»;
- завод із виробництва дронів «Молнія» («Атлант Аеро»).
На території цих об’єктів сталося багато вибухів і виникли великі пожежі.
Крім того, за даними Генштабу, під час удару по заводу в Таганрозі, ймовірно, постраждав експериментальний російський літак А-60. Це підприємство також ремонтує та модернізує літаки А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Крім цього, українські підрозділи атакували нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську та Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Попередньо відомо, що в Новоросійську пошкоджені нафтові пристрої для наливу в танкери та пускова установка ЗРК С-400.
- 14 листопада Сили оборони атакували ракетами «Нептун» і дронами базу кораблів у Новоросійську. Зафіксовані влучання в інфраструктуру порту і нафтовий термінал «Шесхаріс» — один з найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії. Також Сили оборони вдарили по зенітному комплексу С-400 зі сховищем ракет — сталися детонація і пожежа.
- Удар по «Новоросійську» — найбільшому російському експортному вузлу в Чорному морі, став найбільш руйнівною атакою України на головну російську інфраструктуру експорту сирої нафти в Чорному морі. На «Новоросійськ» припадає близько пʼятої частини експорту російської сирої нафти. Тривала зупинка його роботи змусила б великим коштом консервувати російські нафтові свердловини в Західному Сибіру.
- Літак А-60 — це радянський експериментальний авіакомплекс, створений на базі транспортника Іл-76 і оснащений великогабаритним авіаційним лазером. Його розробили для випробувань лазерної зброї, здатної уражати повітряні цілі, засліплювати супутники та протидіяти розвідці.