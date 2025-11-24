Нова функція в соцмережі Х виявила «американських» фанатів Трампа, які зареєстровані в інших країнах

Новини

Соцмережа X (колишній Twitter) запустила інструмент, який допомагає бачити, у якій країні зареєструвався користувач. Багато «американських» фанатів Трампа виявилися вихідцями з інших країн.

Про це пише NBC News.

Нова функція «Про цей акаунт» мала допомогти користувачам перевіряти контент, який вони читають, й обмежити вплив «троль-ферм». Керівник відділу продукції X Нікіта Бір анонсував її ще в жовтні.

Однак інструмент показав, що багато популярних протрампівських акаунтів зареєстровані у Східній Європі, Таїланді, Нігерії та Бангладеш. Зокрема, видалений наразі акаунт Trump Is My President з аудиторією майже 50 тисяч підписників був зареєстрований у Македонії.

Ще один акаунт під назвою ULTRAMAGA 🇺🇸 TRUMP🇺🇸2028 стверджував, що живе у Вашингтоні, однак виявилося, що в Африці.

У мережі ширилися й фейки — скриншоти з нібито офіційного акаунта Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), що насправді зареєстрований в Ізраїлі. Спочатку відомство відповіло на звинувачення мемом з Трампом, але згодом спростувало фейк.

Пізніше керівник продукту X Бір тимчасово вимкнув нову функцію і визнав, що вона працювала неточно — через VPN і подорожі користувачів. Тепер він обіцяє допрацювати її до 25 листопада.