Мексиканка Фатіма Бош стала «Міс Всесвіт» — перед цим вона посварилася з організатором, який назвав її «дурепою»

Новини

«Міс Мексика» Фатіма Бош стала «Міс Всесвіт», попри скандал з організатором конкурсу, який розкритикував її, бо вона не опублікувала рекламний контент, і назвав «дурепою».

Про це пише BBC.

25-річну учасницю коронували на церемонії в Бангкоку, столиці Таїланду. Вона отримала корону від торішньої переможниці Вікторії Кʼєр Тейлвіг із Данії.

Глядачів та експертів вразив національний костюм Бош, натхнений богинею Шочікецаль. Також журі відзначило її соціальну активність — з 14 років Фатіма волонтерить в онкологічній лікарні й займається підтримкою підлітків, що пережили кризові ситуації.

Першою «Віцеміс Всесвіт» стала «Міс Таїланд» Правінар Сінг, третє місце посіла «Міс Венесуела» Стефані Абасалі, четверте — «Міс Філіппіни» Ма Аттіса Манало та п’яте — «Міс Кот-д’Івуар» Олівія Ясе. Софія Ткачук, яка представляла Україну, не увійшла до тридцятки найкращих у конкурсі.

Наступний конкурс «Міс Всесвіт 2026» планують провести у Пуерто-Рико.

Скандал з організатором конкурсу

На початку листопада директор «Міс Всесвіт Таїланд» Нават Іцарагрісіл у прямому ефірі заявив Бош, що вона не опублікувала достатньо рекламного контенту, та назвав її «дурепою, яка багато говорить». Після цього Фатіма покинула залу разом з іншими учасницями та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Пізніше Іцарагрісіл попросив вибачення, але організація «Міс Всесвіт» все одно обмежила його роль у заході. Через те що Бош перемогла на тлі скандалу, у соцмережах заявили, що саме ця історія допомогла їй здобути корону.

Один із суддів, музикант Омар Харфуш пішов у відставку. Він заявив про фальсифікацію голосування. За його словами, існувало таємне журі, яке заздалегідь відібрало 30 найкращих конкурсанток перед фіналом.