«Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима». Зеленський звернувся до українців на тлі новин про мирний план

Новини

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу на тлі новин про новий мирний план. Він згадав про 28 пунктів плану та запевнив, що пропонуватиме альтернативу.

Звернення опублікували в телеграм-каналі президента.

У ньому Зеленський наголосив, що «Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики».

Він запевнив, що Україна продовжить працювати зі США та всіма партнерами.

«Буде конструктивний пошук рішень із нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру», — зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що буде «боротись за те, аби з усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше два — це гідність і свобода українців».

«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати, парламент воюючої країни має працювати обʼєднано, уряд воюючої країни має працювати ефективно», — підкреслив він.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.