У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 31: з-під завалів дістали жінку з дітьми

Національна поліція України

У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки і двох дітей. Так, кількість загиблих унаслідок російського удару 19 листопада зросла до 31, серед них шестеро дітей.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Загалом внаслідок удару травмовані 94 людини, зокрема 18 дітей.

Усі екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Поліцейські-психологи та інші служби надають людям невідкладну психологічну допомогу.

Наразі триває ідентифікація загиблих і пошук тих, хто досі вважається зниклим безвісти.

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 27 ім. В. Гурняка також підтвердила, що внаслідок удару загинула учениця другого класу Амелія Гжесько разом зі своєю мамою Оксаною.

«Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога», — йдеться у повідомленні.

У Тернополі рятувальники вже третю добу шукають людей в атакованому будинку. Уранці 19 листопада країна-агресор атакувала місто ракетами Х-101. Удари припали по багатоповерхових будинках на вулицях 15 Квітня і Стуса, зруйновані кілька поверхів. У місті оголосили дні жалоби за загиблими з 19 по 21 листопада.