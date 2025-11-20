Axios: Зеленський заявив американцям, що готовий співпрацювати над новим мирним планом

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом повідомив, що готовий співпрацювати над новим планом, який розробили американці.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела серед американських і українських чиновників.

Зустріч Зеленського зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом 19 листопада зірвалася, оскільки Зеленський не погодився з планом. Про те, що Україна відкинула план, також писала The Telegraph.

Однак під час сьогоднішньої зустрічі президент України «був більш поступливим». Американський чиновник заявив Axios, що сторони домовились «про жорсткі терміни», щоб підписати документ.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що державний секретар США Марко Рубіо завтра ознайомить з планом європейців. Сполучені Штати не проводили консультацій з європейцями під час розрбки плану, а українців залучили лише після переговорів між Віткоффом і спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Деталі американського мирного плану

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.