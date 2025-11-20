Новини

Зеленський отримав проєкт американського мирного плану. Раніше медіа писали, що Україна не погодилася з ним

Олександр Булін
Дата:

«Суспільне»

Президент Володимир Зеленський отримав американський проєкт плану, який має активізувати дипломатію між Україною і Росією і призвести до завершення бойових дій.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський зустрічався в Києві з міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником Штабу армії генералом Ренді Джорджем. В Офісі президента заявляють, що сторони домовились далі працювати над планом, «щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Сьогодні раніше The Telegraph з посиланням на джерела писало, що Україна відкинула цей план. Білий дім тиснув на президента України Володимира Зеленського, натякаючи на його слабкість через корупційний скандал.

За планом:

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.