Зеленський отримав проєкт американського мирного плану. Раніше медіа писали, що Україна не погодилася з ним
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
«Суспільне»
Президент Володимир Зеленський отримав американський проєкт плану, який має активізувати дипломатію між Україною і Росією і призвести до завершення бойових дій.
Про це повідомили в Офісі президента.
Зеленський зустрічався в Києві з міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником Штабу армії генералом Ренді Джорджем. В Офісі президента заявляють, що сторони домовились далі працювати над планом, «щоб це призвело до гідного закінчення війни».
Сьогодні раніше The Telegraph з посиланням на джерела писало, що Україна відкинула цей план. Білий дім тиснув на президента України Володимира Зеленського, натякаючи на його слабкість через корупційний скандал.
За планом:
- Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;
- Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;
- забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;
- російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;
- Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.
Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.
- Напередодні Axios із посиланням на російських і американських посадовців писав, що Білий дім таємно консультується з Росією про розробку нового плану завершення повномасштабної російсько-української війни. Увесь документ поділяється на чотири категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Згодом NBC із посиланням на джерела писало, що Трамп схвалив план.
- Українські й американські чиновники повідомили, що Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада в Туреччині. Проте він відклав свою поїздку. На початку тижня Віткофф обговорив цей план із секретарем РНБО Рустемом Умєровим на зустрічі в Маямі.
- У вечірньому зверненні 16 листопада Володимир Зеленський анонсував роботу над новим стартом перемовин і відновленням обмінів. На 19 листопада він оголосив важливі зустрічі в Туреччині, на яких мають обговорити активізацію перемовин між Україною і Росією, а Україна запропонує партнерам «напрацьовані рішення».