Зеленський отримав проєкт американського мирного плану. Раніше медіа писали, що Україна не погодилася з ним

Президент Володимир Зеленський отримав американський проєкт плану, який має активізувати дипломатію між Україною і Росією і призвести до завершення бойових дій.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський зустрічався в Києві з міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником Штабу армії генералом Ренді Джорджем. В Офісі президента заявляють, що сторони домовились далі працювати над планом, «щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Сьогодні раніше The Telegraph з посиланням на джерела писало, що Україна відкинула цей план. Білий дім тиснув на президента України Володимира Зеленського, натякаючи на його слабкість через корупційний скандал.

За планом:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.