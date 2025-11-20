The Telegraph: Мирний план Трампа передбачає контроль РФ над Донеччиною та Луганщиною в обмін на «орендну плату»
- Юлія Завадська
Мирний план США щодо війни Росії проти України передбачає, що Україна зможе здавати країні-агресору частину своєї території «в оренду».
Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.
За планом:
- Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;
- Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;
- забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;
- російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;
- Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.
За даними видання, переговори вели спецпосланець Трампа Стів Віткофф і російський представник Кирило Дмітрієв у Маямі. Джерела повідомляють, що Білий дім тиснув на президента України Володимира Зеленського, натякаючи на його слабкість через корупційний скандал.
Україна вже відкинула цей план, а Росія заявила, що не має інформації про нього.
- Напередодні Axios із посиланням на російських і американських посадовців писав, що Білий дім таємно консультується з Росією про розробку нового плану завершення повномасштабної російсько-української війни. Увесь документ поділяється на чотири категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Згодом NBC із посиланням на джерела писало, що Трамп схвалив план.
- Українські й американські чиновники повідомили, що Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада в Туреччині. Проте він відклав свою поїздку. На початку тижня Віткофф обговорив цей план із секретарем РНБО Рустемом Умєровим на зустрічі в Маямі.
- У вечірньому зверненні 16 листопада Володимир Зеленський анонсував роботу над новим стартом перемовин і відновленням обмінів. На 19 листопада він оголосив важливі зустрічі в Туреччині, на яких мають обговорити активізацію перемовин між Україною і Росією, а Україна запропонує партнерам «напрацьовані рішення».