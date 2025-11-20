The Telegraph: Мирний план Трампа передбачає контроль РФ над Донеччиною та Луганщиною в обмін на «орендну плату»

Новини

Мирний план США щодо війни Росії проти України передбачає, що Україна зможе здавати країні-агресору частину своєї території «в оренду».

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

За планом:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

За даними видання, переговори вели спецпосланець Трампа Стів Віткофф і російський представник Кирило Дмітрієв у Маямі. Джерела повідомляють, що Білий дім тиснув на президента України Володимира Зеленського, натякаючи на його слабкість через корупційний скандал.

Україна вже відкинула цей план, а Росія заявила, що не має інформації про нього.