The Telegraph: Мирний план Трампа передбачає контроль РФ над Донеччиною та Луганщиною в обмін на «орендну плату»

Юлія Завадська
Мирний план США щодо війни Росії проти України передбачає, що Україна зможе здавати країні-агресору частину своєї території «в оренду».

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

За планом:

За даними видання, переговори вели спецпосланець Трампа Стів Віткофф і російський представник Кирило Дмітрієв у Маямі. Джерела повідомляють, що Білий дім тиснув на президента України Володимира Зеленського, натякаючи на його слабкість через корупційний скандал.

Україна вже відкинула цей план, а Росія заявила, що не має інформації про нього.